Trump versus de Amerikaanse sportwereld

24/09/17 - 05u43 Bron: Belga

Kevin Durant en Stephen Curry van de Golden State Warriors © AFP.

De Amerikaanse president Donald Trump maakt zich hoe langer hoe minder geliefd in de Amerikaanse sportwereld. Zijn robbertje twittervechten van gisteren met NBA-ster Stephen Curry zat er nog niet op, of hij was al verwikkeld in een nieuwe kamp, deze keer met de American Football bond NFL. Later op de avond heeft voor het eerst ook een baseballspeler geknield tijdens het nationale volkslied.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de NBA-kampioen gehuldigd in de ambtswoning van de president in Washington. Maar Stephen Curry, sterspeler van de Golden State Warriors, liet weten dat hij zou afzien van een bezoek aan Donald Trump. De president kon dit maar matig appreciëren en liet via Twitter weten dat de kampioen helemaal niet naar het Witte Huis moest afzakken. Andere NBA-sterren zoals LeBron James en Kobe Bryant reageerden op hun beurt verontwaardigd op sociale media op Trumps beslissing. Ook Curry kwam gisteren terug op de hele heisa. Hij vond het "surreëel" toen hij zag dat Trump de uitnodiging voor zijn team op Twitter had ingetrokken. "Dat is niet wat leiders doen", gaf Curry mee aan de pers.



De club uit San Francisco heeft in een verklaring laten weten achter spelers te staan die liever niet naar het Witte Huis wilden gaan. 'We aanvaarden dat president Trump ons niet heeft uitgenodigd. We geloven dat er niets meer Amerikaans is dan onze burgers die het recht hebben om zich vrij te uiten over zaken die ze belangrijk vinden. We zijn teleurgesteld dat we geen mogelijkheid hadden om onze ideeën te delen of een open dialoog te hebben over zaken die onze samenleving aangaan.' Lees ook Reactie Trump op Iraanse rakettest: "Het atoomakkoord met Iran is niet echt een akkoord"

