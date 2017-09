"We gaven de zege weg, met een grote strik rond"

Valerie Hardie in Azerbeidzjan

Ek volleybal De Yellow Tigers deden op het EK wat ze niet mochten doen: verliezen van Tsjechië (1-3). Alleen een mirakel morgen - lees: een stuntzege tegen vice-olympisch kampioen Servië - kan de Belgen nog redden. Realistischer is dat ze er in de poulefase uitgaan. "Een gigantische ontgoocheling," erkende bondscoach Gert Vande Broek.

Muisstil was het daarnet bij de Yellow Tigers tijdens de busrit terug naar hun hotel in Ganja. Elk in gedachten verzonken, piekerend over waarom het fout was gegaan tegen Tsjechië, een team dat ze een maand geleden tijdens de WK-voorronde nog aankonden. Het lag niet aan onderschatting, claimde bondscoach Gert Vande Broek, want het verschil met Tsjechië was daar te klein voor: "Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat we zouden verliezen."



Na de eerste set was er geen vuiltje aan de lucht. De Yellow Tigers domineerden Tsjechië op alle vlakken en maakten omzeggens geen fouten: 25-19. In de tweede (23-25) en met name de derde set (26-28) - toen ze een voorsprong van zes punten uit handen gaven - maakten ze die fouten wel. Vande Broek: "Op een hele match gingen we zes keer in de fout bij de opslag en zeven keer in de receptie - dat is op zich niet veel maar we maakten ze wel op de slechtst denkbare momenten. In tien seconden tijd verspeelden we drie punten. En dan voel je de wedstrijd uit je handen glippen. Tsjechië is een team dat krachtig kan wegvliegen als je hen vleugels geeft en dat is wat wij deden - we gaven de sets weg, met een grote strik rond. We mogen dat onszelf verwijten. We maakten teveel individuele fouten. Er zijn geen excuses. Tsjechië mocht veel te makkelijke punten maken." Lees ook Yellow Tigers verliezen cruciale partij van Tsjechië

In de vierde set (19-25) was snel duidelijk dat het kalf verdronken was. Niet België maar Tsjechië zal zich morgen kwalificeren voor de tweede ronde. De Belgen incasseren zo een tweede opdoffer in een maand tijd, nadat ze in Rotterdam ook al naast een ticket voor het WK van 2018 grepen. "Ze komen beide even hard aan," zei middenman Laura Heyrman. "Vooral omdat we de kwalificatie zelf in handen hadden maar het wegsmeten. We speelden ook beter dan in Rotterdam maar we maakten te veel fouten op belangrijke momenten. De eerste set ging alles goed maar dan konden we geen opslagdruk meer zetten, maakten we rechtstreekse fouten in receptie en waren we aanvallend niet meer sterk genoeg om er uit te raken. We toonden wel wilskracht en vochten tot de laatste bal maar we verloren de hele match door individuele fouten. In de vierde set zijn we dan te braaf beginnen spelen en zonder geduld - zo red je het ook niet." © CEV.