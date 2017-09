Thuisfavoriet Ding Junhui houdt Luca Brecel uit finale

Door: redactie

Luca Brecel (WS 15) is er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het World Open snookertoernooi. In het Chinese Yushan moest hij in de halve finale met 6-4 zijn meerdere erkennen in thuisfavoriet Ding Junhui (WS 4).

Nadat de eerste twee frames werden verdeeld, potte Junhui een 121 break weg. Brecel, die de vorige drie wedstrijden in Yushan telkens met het kleinste verschil won, zag de 12-voudige rankingwinnaar voor de pauze een 3-1 voorsprong nemen en dit op de ultieme zwarte bal. In de tweede sessie stelde de 22-jarige Maasmechelaar gelijk na onder meer een 77 break. In de volgende twee spelletjes ging de China Championship-winnaar in het begin van de frames in de fout, wat meteen werd afgestraft met breaks van 91 en 80. Daarmee kwam Junhui op één frame van de zege. Brecel kon met een 53 break nog wel frame negen winnen, maar Junhui pakte even later de tiende frame.



In de finale neemt Junhui het op tegen de Engelsman Kyren Wilson (WS 13), die in de halve finale de Noord-Ier Mark Allen met 6-5 versloeg. Lees ook Luca Brecel staat in de halve finales op de World Open snooker

