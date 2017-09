Yellow Tigers verliezen cruciale partij van Tsjechië

Valerie Hardie in Azerbeidzjan

Het zou voor de Yellow Tigers alles of niets worden op het EK vandaag tegen Tsjechië. Winst, betekende een haast zekere kwalificatie voor de playoffs, verlies stond synoniem met uitschakeling. Helaas: het werd een bittere 1-3-nederlaag. België ligt er mathematisch nog niet uit, maar vice-olympisch kampioen Servië zal morgen wellicht het vonnis voltrekken.

België faalt niet makkelijk tegen teams die slechter gerankt staan. Tsjechië staat achtste op de Europese ranking, België zesde. Maar een maand geleden op het WK-kwalificatietoernooi in Rotterdam had België wel alle moeite van de wereld om de Tsjechen van zich af te schudden: pas in de belle konden ze het verschil maken. Een dubbeltje op zijn kant dus, zo zou vandaag ook blijken.



Op het EK stond er veel op het spel tegen Tsjechië: een plek in de playoffs. Want met een duel morgen tegen vice-olympisch kampioen Servië op het menu en Tsjechië tegen vice-Europees kampioen Nederland was duidelijk dat België en Tsjechië om de derde plek in de poule zouden strijden. Wie verloor, mocht inpakken. België had de ambitie om topacht te spelen - winnen was een must.



Het was zaak om in die omstandigheden het hoofd koel te houden - een situatie waar de Yellow Tigers niet altijd in uitblinken. Ze begonnen aarzelend aan de eerste set, met twee opslagmissers, maar daarna kregen ze de zenuwen onder de baas. Ze dreven de servicedruk bij Tsjechië op, verdedigden beter en knokten zich langs een uitmuntende Lise Van Hecke (8 punten, afwerkend aan 58%) en Laura Heyrman (5 punten, 75%) naar setwinst: 25-19.

