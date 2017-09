Spaanse koning Juan Carlos wordt wereldkampioen zeilen op 79-jarige leeftijd

Door: redactie

22/09/17 - 18u53

© epa.

De koning van Spanje, Juan Carlos, is in Vancouver op 79-jarige leeftijd wereldkampioen zeilen geworden in de klassieke 6-categorie. In die categorie deed ook de Amerikaanse bekendheid Dennis Conner mee. De viervoudig winnaar van de America's Cup werd veertiende.