Luca Brecel staat in de halve finales op de World Open snooker

22/09/17 - 18u43 Bron: Belga

Luca Brecel - archieffoto © photo_news.

Na zijn overwinning op het China Championship heeft Luca Brecel (WS 15) zich nu geplaatst voor de halve finales op het World Open snookertoernooi in het Chinese Yushan. In zijn kwartfinale versloeg hij na een marathonwedstrijd de Schot Anthony McGill (WS 18) met 5-4.

McGill, vorig weekend nog verliezend finalist tijdens het Indian Open toernooi, nam de eerste frame voor zijn rekening. Brecel sloeg echter terug en won voor de pauze de drie volgende frames en dit na breaks van 61 en 117. Ook frame vijf was voor de 22-jarige Maasmechelaar die nu op één frame van de zege kwam. McGill, die de vorige drie onderlinge confrontaties verloor, stond met de rug tegen de muur. Met stevig verdedigend werk won de Schot de drie volgende frames. In de laatste en beslissende frame potte onze landgenoot een 60 break weg voor de zege.



Het is ondertussen de derde wedstrijd op een rij die Brecel wint in het beslissende frame. In de halve finale, die wordt gespeeld naar the best of 11 frames, neemt Brecel het op tegen de Chinese thuisfavoriet Ding Junhui (WS 4), die zijn landgenoot Li Hang (WS 46) met 5-3 versloeg. In de tweede halve finale neemt de Noord-Ier Mark Allen (WS 11) het op tegen de Engelsman Kyron Wilson (WS 13).



Uitslag kwartfinale World Open, Yushan.



Luca Brecel (WS 15) - Anthony McGill (Sch/18) 5-4



0/87(61) - 76(61)/51(51) - 118(117)/0 - 76/48 - 59/45 - 27/56 - 0/73(60) - 34/55 - 88(60)/12.