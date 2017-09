De titelverdediger zonder hoofdsponsor en maar liefst zeven coachwissels: vanavond start de nieuwe basketbalcompetitie

RAF BASTIAENSSEN

22/09/17 - 11u59

© photo news.

Met Leuven Bears - Kangoeroes start vanavond de nieuwe competitie. "Met meer spankracht en dus aantrekkelijker voor fans en media", verkondigt Liga-voorzitter Arthur Goethals. Oostende blijft de titelkandidaat, maar Antwerp Giants en Charleroi lijken klaar voor de wissel van de macht. Ziehier onze voorbeschouwing op een nieuw seizoen van de Euromillions League.

Ismael Bako van de Antwerp Giants. © photo news.

Zes titels en vijf bekers op rij, plus drie Supercups in de voorbije vier seizoenen: de hegemonie van Oostende is indrukwekkend. Ook dit seizoen start de kustploeg van succescoach Dario Gjergja als de te kloppen ploeg. "Wie anders beweert, die liegt", zegt Brian Lynch, deze zomer ingehaald door Charleroi.



Het verlies van hoofdsponsor Telenet aan Antwerp Giants valt Oostende zwaar. Het is een veeg teken als de kampioen en het uithangbord van het Belgische basketbal vruchteloos op zoek blijft naar een nieuwe hoofdgeldschieter. Het zette topcenter Katic aan tot een verhuis richting Charleroi. En het draaide het vizier voor de rekrutering zowaar naar de Nederlandse competitie. Het geeft Oostende niet langer het monopolie over geloofwaardige titelambities.



Meer dan andere seizoenen voelt Oostende de hete adem van Antwerp Giants en Charleroi in de nek. Twee teams die zich hebben versterkt. Giants wacht sinds 2000 op een titelfinale, Charleroi sinds 2011 op een titeltrofee. Giants versterkte zich vooral Belgisch. Charleroi haalde coach Lynch binnen als nieuwe sportieve baas en het duo Katic-Tuttle als dominant duo onder de korf. Beide teams starten ambitieus en strijdvaardig.