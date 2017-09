Antwerp Giants bereiken tweede kwalificatieronde Champions League

Bewerkt door: XC

21/09/17 - 22u51 Bron: Belga

Jason Clark. © photo news.

De Antwerp Giants hebben zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League basketbal. In de terugwedstrijd van de eerste voorronde klopte Antwerp vanavond voor eigen publiek in de Lotto Arena het Zweedse BC Lulea met 83-74 (rust: 42-37).

Dinsdag had de ploeg van coach Roel Moors de heenwedstrijd in Zweden met 79-81 gewonnen.



In de tweede voorronde wacht een dubbele ontmoeting met het Russische Nizhny Novgorod (24 en 26 september).



Als Antwerp zich na drie kwalificatierondes niet plaatst voor de groepsfase van de Champions League, wordt het opgevist in de FIBA Europe Cup.



Naast de Antwerp Giants nemen ook Brussels en landskampioen Oostende deel aan de Champions League basketbal. Brussels komt in actie in de derde en laatste kwalificatieronde. Oostende is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.

Lees ook Antwerp Giants winnen hun heenwedstrijd van de eerste CL-kwalificatieronde in Zweden