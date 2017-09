Brecel schaart zich bij laatste acht in China

Door: redactie

21/09/17 - 18u06

Luca Brecel (WS 15) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het World Open snookertoernooi. In het Chinese Yushan versloeg hij thuisspeler Cao Yupeng (WS 87) met 5-4.

De 22-jarige China Championship-winnaar pakte de eerste frame na een 58 break. Yupeng sloeg terug met een 78 break waarna hij er voor de pauze met nog een 75 break 3-1 van maakte. De 26-jarige uit Guangzhou had op dat moment het rollen van de ballen mee.



In de tweede sessie stelde Brecel gelijk na breaks van 69 en 59. Het was echter Yupeng die het zevende spelletje won en op één frame van de zege kwam. Brecel pakte frame acht en kon een beslissend frame uit de brand slepen. Daarin nam de 22-jarige Maasmechelaar meteen een 40 punten voorsprong. Met nog vijf rode ballen op de tafel, ging onze landgenoot in de fout maar de geluksgoden waren nu voor Brecel, die de rode bal in de middenpocket zag verdwijnen. Brecel lukte uiteindelijk nog een 82 break voor de 5-4 overwinning, nadat hij voor de pauze nog 3-1 achterstand telde.



In de kwartfinale neemt hij het op tegen de Schot Anthony McGill (WS 18), die in de achtste finale de Engelsman Lee Walker (WS 69) met 5-0 huiswaarts stuurde.

