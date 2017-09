Wordt dit de nieuwe 'Money Fight' (v)? UFC-kampioene 'Cyborg' Justino wil worstelen met Ronda Rousey

Cris 'Cyborg' Justino versus Ronda 'Rowdy' Rousey? © rv.

Er is een vechtster die een comeback overweegt, Ronda Rousey, en het gaat om een grensoverschrijdende kamp. Niet in de octagon waar de UFC-vechtsters (Ultimate Fighting Championschip) hun ding doen, wel in de ring van het WWE, 's werelds grootste worstelorganisatie. Rousey versus Cyborg, de vrouwelijke versie van de 'Money Fight', dan toch?

De UFC mist Ronda 'Rowdy' Rousey. In november 2015 ging het fout voor de iconische MMA-vechtster. Na twaalf opeenvolgende zeges, verloor de Amerikaanse voor het eerst in een titelkamp tegen Holly Holm, waarna ze een jaar later na 48 seconden ook onderuit ging tegen Amanda Nunes, wereldkampioene bij de bantamgewichten. Rousey, die mentaal een moeilijke periode doormaakte, zette meteen een punt achter haar carrière. In meerder opzichten spijtig, ook en vooral omdat dé kraker in het UFC bij de vrouwen zo nooit plaatsvond: Rousey versus UFC-vedergewichtkampioene Cris 'Cyborg' Justino, een 32-jarige Braziliaanse die van haar 18 zeges er 16 met knock-out beslechtte. Slechts één keer verloor ze.



Te traag

Maar er is hernieuwde hoop -de 'Money Fight' tussen Mayweather en McGregor indachtig. Aangewakkerd door Rousey's coach Edmond Tarverdyan, die aan MMAFighting.com vertelde dat het onzeker is dat Rousey nog een comback in het UFC zou maken. Hij schat die kansen op 50 procent. "Maar mocht ze die maken, dan zou haar eerste gevecht tegen Cyborg zijn. Die kamp wil ik zien. Toen ik Ronda trainde, wist ik dat ze Cyborg kon kloppen. Zeker van. Cyborg is te traag. Ronda heeft ook een uitdaging nodig: ze wil vechten tegen iemand zoals zij om iets aan de hele wereld te bewijzen. Zo werkt ze goed. Dat had ze niet met Holly Holm. Toen was zij degene die duwde en wat agressie wilde voor de weging. Met Cyborg heeft ze dat." (lees hieronder verder) Lees ook Het beeld uit veelbesproken kamp dat kwaad bloed zet in de bokssport (zelfs Conor McGregor laat zich horen)

