Roeselare-vedette Tuerlinckx heeft dringende boodschap voor beleidsmakers in volleyballand: "Stop de discussies en hervorm de competitie!"

Maxime Petit

21/09/17 - 17u00

De spelers van Roeselare tijdens hun titelviering. © photo news.

EuroMillions Volley Het Belgisch mannenvolleybal kent aan de vooravond van de competitiestart een dip door het afhaken van het financieel geteisterd Antwerpen en het forfait van Roeselare en Maaseik in de Supercup omwille van aanhoudende perikelen tussen de Vlaamse volleybalbond en de volleyballiga. Zelfs de bekerfinale lijkt door alle heisa in gevaar.

Hendrik Tuerlinckx (29), meervoudig speler van het jaar en al zeven seizoenen smaakmaker bij landskampioen Roeselare, zucht diep bij zoveel ellende. "Ik wil niemand met de vinger wijzen maar het is wel duidelijk dat de onderlinge discussies tussen beide federaties dringend moeten stoppen. Het is een pijnlijke zaak dat de Supercup -die de laatste jaren toch garant stond voor aantrekkelijk volleybal- niet doorging door alle wrevel. Er is maar één grote verliezer in deze zaak en dat is het Belgisch volleybal", sakkert Tuerlinckx.



"Ik hoor in de wandelgangen zelfs dat de bekerfinale in gevaar komt indien de federaties niet uit de impasse geraken. Als speler zou ik dat een ramp vinden want dat is toch een van de hoogtepunten van het jaar. "Dat Antwerpen de financiële eindjes niet meer aan elkaar kan knopen vindt hij ook meer dan jammer. "Een club met zoveel uitstraling in zo'n grote stad hoort gewoon thuis in de Liga A."



Geen Antwerpen dus aan de start van de competitie maar ook Tuerlinckx zelf moet het begin van het volleybaljaar aan zich voorbij laten gaan omwille van een blessure die hem al zeven maanden parten speelt. In februari hadden de dokters het nog over een overbelaste patellapees maar bijkomend onderzoek in juni bracht een afgescheurde quadricepspees aan het licht. "Veel ernstiger dus dan gedacht", weet Tuerlinckx. "Een operatie was een optie maar dan was ik een volledig seizoen out dus hebben we gekozen voor een lange revalidatie zonder operatie maar waarbij ik het bovenbeen door aangepaste trainingen geleidelijk aan sterker zou maken. Momenteel zit ik aan 70% van mijn mogelijkheden, tegen 1 november zou ik weer op volle kracht moeten meedraaien."



Allicht krijgt de jonge Thomas Konings (20) de komende weken zijn kans. Voor Roeselare betekent de afwezigheid van zijn sterspeler geen ramp aangezien de CL pas in december start en de West-Vlamingen in de reguliere competitie een relatief eenvoudig beginprogramma hebben. "Eigenlijk is zelfs die hele eerste ronde zo goed als verwaarloosbaar", vindt Tuerlinckx. "Onze competitieformule is dringend aan verandering toe zodat de matchen tot en met februari ook belangrijker worden. Waarom het voetbalvoorbeeld niet volgen met een halvering van de punten bij aanvang van de play-offs in plaats van alle opgebouwde bonussen tot een minimum te herleiden?"