Legendarische bokser Jake 'Raging Bull' LaMotta (95) overleden

20/09/17 - 18u31 Bron: Belga

Jake LaMotta in 2006 © reuters.

De legendarische bokser Jake LaMotta, gestalte gegeven door Robert DeNiro in Martin Scorseses meesterwerk 'Raging Bull', is gisteren op 95-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Dat meldt de Britse krant The Independent. LaMotta blies zijn laatste adem uit in een bejaardentehuis.

© reuters.

De uit de Bronx afkomstige LaMotta werd in 1949 wereldkampioen boksen voor middengewichten door de Fransman Marcel Cerdan te verslaan. Twee jaar lang droeg hij de gordel, tot hij in 1951 tegen zijn "eeuwige" rivaal Sugar Ray Robinson verloor. LaMotta en Robinson ontmoetten elkaar zesmaal in de ring: Sugar Roy won vijf van die kampen. De laatste kamp tussen beiden kreeg de bijnaam 'The Saint Valentine's Day Massacre': LaMotta werd er in stukjes gehakt, maar weigerde op het canvas neer te gaan. De strijd werd in de 13e ronde stopgezet, met "raging bull" die enkel nog recht bleef door zich aan de touwen vast te klampen.



In totaal bokste LaMotta op 13 jaar tijd in 106 kampen, waarvan hij er 83 won en 19 verloor.



Op amoureus vlak scoorde LaMotta met zeven huwelijken, waarvan het laatste amper vier jaar geleden. Uit die huwelijken puurde hij vier dochters en twee zonen. De twee zonen overleden beiden in 1998, een aan leverkanker, de andere bij een vliegtuigcrash.