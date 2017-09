Gigant 'Dynamite' van amper 20 raast nú al als wervelwind door bokssport: "Dit heb ik écht nog nooit gezien

Thomas Lissens

video 48 seconden. Langer had bokssensatie Daniel Dubois afgelopen weekend in Las Vegas niet nodig om zijn opponent AJ Carter tegen het canvas te meppen. De 30-jarige Carter moest zelfs verzorgd worden in de ring en werd zo al het vijfde slachtoffer van 'Dynamite'. Het amper 20-jarige Britse zwaargewicht raast als een wervelwind door de bokssport: hij won al zijn vijf profduels op KO (twee op technische KO, red.). "Dit heb ik nog nooit gezien. Ik denk niet dat er ooit een Brits zwaargewicht is geweest dat harder kon slaan dan Dubois", steekt bokspromotor Frank Warren zijn bewondering voor 'Dynamite' niet weg.

© getty. © reuters. Dat Dubois een professioneel bokser is geworden, is geen verrassing. Zeker niet voor zijn omgeving. Dubois' vader is een echte boksfanaat en hij trok de kleine Daniel al snel mee in zijn admiratie. "Mijn vader nam me al snel mee naar de fitnesszaal en ik oefende al op jonge leeftijd dagelijks", aldus Dubois. "Ik ben vooral fan van Mike Tyson en andere explosieve boksers. Ik heb hun stijl een beetje proberen te kopiëren, al heb ik ook mijn eigen accenten gelegd."



Dubois sparde in het verleden ook al met zijn landgenoot Anthony Joshua, de huidige wereldkampioen bij de zwaargewichten. Volgen velen is het slechts een kwestie van tijd vooraleer Dubois hem van de troon zal stoten. "Daar denk ik nog niet aan. Het was gewoon al indrukwekkend om met hem te werken. Hij mist geen enkele training en als ik ooit zijn niveau wil bereiken, dan zal ik hard moeten blijven werken." Lees ook Het beeld uit veelbesproken kamp dat kwaad bloed zet in de bokssport (zelfs Conor McGregor laat zich horen)

