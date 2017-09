Luca Brecel schaart zich bij laatste zestien op World Open

Bewerkt door Glenn Van Snick

20/09/17 - 12u56 Bron: Belga

© Twitter World Snooker.

Luca Brecel (WS 15) heeft zich vandaag geplaatst voor de achtste finale op het World Open snookertoernooi. In het Chinese Yushan zette hij in de tweede ronde de Welshman Daniel Wells (WS 63) met 5-4 opzij.

Brecel, die zijn vorige drie onderlinge confrontaties won, moest toezien hoe de 29-jarige uit Neath de eerste frame won na net geen uur. Ook frame twee ging met een 55 break op de naam van de Welshman, die in de eerste ronde Shaun Murphy (WS 5) met 5-3 wandelen stuurde. Brecel potte in de derde frame een 75 break weg, waarna hij in frame vier de ultieme kleuren wegpotte om de bordjes gelijk te hangen.



Na de pauze pakte de 22-jarige Maasmechelaar frame vijf en zes waarmee hij op één frame van de zege kwam. In de volgende twee frames was het Wells die de bovenhand nam en dit na breaks van 69 en 80. In de negende en beslissende frame kwam de ervaring van Brecel boven wat resulteerde in een 5-4 overwinning.



In de achtste finales neemt hij het op tegen de Chinees Cao Yupeng (WS 87) die de voormalige wereldkampioen, de Engelsman Stuart Bingham (WS 9), met 5-4 aan de kant zette.



Luca Brecel (Bel/15)- Daniel Wells (Wal/63): 5-4

62/71 - 4/68(55) - 75(75)/7 - 75/65 - 63/25 - 82/21 - 17/70(69) - 0/81(80) - 79/45.