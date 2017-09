Thomas Pieters wil een wisselvallig seizoen goed afsluiten: "Ik moet leren omgaan met de druk"

Valerie Hardie

Nog zes afspraken staan er in de agenda van Thomas Pieters voor de 25-jarige golfer een streep trekt onder 2017, te beginnen met de Portugal Masters, morgen in Vilamoura. Wie weet kan hij zich daar naar zijn eerste zege van het jaar slaan.

De Royal Antwerp Golf Club, opgericht in 1888 en de op één na oudste van Europa, straalt traditie en rust uit. Minder rustig: Thomas Pieters, de beste Belg op het circuit. Helemaal naar het beeld van zijn seizoen - wisselvallig.



Pieters is in staat tot het beste en het slechtste. De Antwerpenaar was vierde op zijn eerste Masters in Augusta. Op twee andere majors, de US Open en het PGA Championships, haalde hij de cut niet. En terwijl hij 2015 en 2016 telkens afsloot met (minimaal) een zege op zijn naam, is het dit jaar nog steeds wachten op die eerste overwinning. "Misschien heb ik me daar wat te veel op vastgepind," erkent hij. "Het was dit jaar soms te veel een verhaal van nét niet, dan lopen de emoties vanzelf op. Ik moet gewoon terug mijn eigen spel spelen, dan volgen de resultaten wel."



Het is een oud zeer bij Pieters: op de grote afspraken staat hij er, op de kleinere durft hij het laten afweten. Na de WGC Bridgestone International, waar hij vierde werd, haalde hij in Denemarken de cut niet en finishte hij in Tsjechië pas als 66ste. Hij baalde en dat was eraan te zien. "De frustraties wamen er in Tsjechië slecht uit. Dat zit in mijn bloed, zeker? Het is sterker dan mezelf, daar moet ik aan werken." Voor het eerst in zijn carrière kon Pieters de druk dit jaar niet makkelijk van zich afzetten. "Naarmate je 'bekender' wordt, is dat een factor die erbij komt. Ik heb dat altijd willen negeren, maar soms kan dat niet. Ik moet daarmee leren omgaan."