Niels Van Zandweghe en Tim Brys gaan vol voor finale op WK roeien

20/09/17 - 09u41

Van zondag 24 september tot zondag 1 oktober vindt in het Amerikaanse Sarasota-Bradenton het WK roeien plaats voor seniores, lichtgewichten en para-roeiers. 936 atleten uit 69 landen komen in 382 boten de wedstrijdbaan van dit WK op.

België wordt op dit WK vertegenwoordigd door drie atleten. Niels Van Zandweghe en Tim Brys starten in de lichte dubbeltwee mannen, Louis Toussaint neemt deel in skiff mannen en is meteen ook de eerste Belgische para-roeier ooit op zo'n WK roeien.



Coach Frans Claes en zijn lichtgewichtroeiers Van Zandweghe en Brys kijken met veel ambitie uit naar dit WK. "Vorig jaar wonnen ze de laatste olympische kwalificatierace, maar door een stom reglement, dat de Internationale Roeibond nu nota bene zo snel mogelijk wil afvoeren, mochten Niels en Tim niet deelnemen aan de Spelen. Ondertussen bewezen ze met sterke prestaties op het water dat ze wel degelijk thuis hoorden in Rio 2016. Niels werd vorig jaar wereldkampioen in skiff bij de Beloften en pakte dit seizoen brons op het EK. Tim Brys miste wegens een stressfractuur het ganse voorseizoen, maar bleek gelukkig net voldoende hersteld om nog te kunnen deelnemen aan de finale van de World Cup. Ondanks dat gemis aan enig wedstrijdritme slaagden Niels en Tim er toch in vierde te finishen in die World Cup finale, alweer een duidelijk statement dat ze op de Spelen een opvallende rol hadden kunnen vertolken."



Frans Claes en zijn mannen willen Rio nu wel helemaal achter zich laten en zich op een positieve manier geheel focussen op dit WK. "Na een geslaagde voorbereiding lijken ze klaar om door te stoten tot de A-finale, zeg maar een plaats bij de top zes. In ons traject werd een plaats bij de top acht gepland, met een finaleplaats zouden we dus meer dan op schema zitten. De finale doelstelling blijft uiteraard schitteren op de Spelen van 2020."



Louis Toussaint hoopt ook die Spelen te halen. De 22-jarige atleet uit Yvoir werd vijf jaar geleden het slachtoffer van een ongeluk, waarbij zijn onderste ledematen werden verlamd. Het voorbije jaar ruilde hij het fietsen met handen (handbike) in voor het para-roeien in een aangepaste boot. Toussaint schitterde tijdens de internationale regatta te Gavirate (Italië) en ontving daarvoor van de FISA een WK-deelnameticket. Coach Louis Timmers en para-atleet hopen op dit WK de B-finale te halen en dromen stiekem van een plaats bij de top tien.



De Belgische selectie:

--- Mannen lichtgewicht ---

Dubbeltwee: 24 teams

- Niels Van Zandweghe (Brugse TR) - Tim Brys (KR Club Gent)



--- Para-Rowing ---

Skiff mannen: 17 skiffeurs

- Louis Toussaint (RCN Sambre et Meuse)