Antwerp Giants winnen hun heenwedstrijd van de eerste CL-kwalificatieronde in Zweden

Door: redactie

19/09/17 - 21u19

© photo news.

De Antwerp Giants hebben hun heenwedstrijd van de eerste voorronde van de Champions League basket met 79-81 (rust: 46-41) gewonnen bij het Zweedse Lulea.

Na een moeilijk eerste kwart (25-19) vochten de Giants zich stilaan opnieuw in de partij. Aan de rust stonden de Antwerpenaren nog wel 46-41 in het krijt, maar na de pauze keerden de Giants de rollen om. Het derde (13-15) en vierde kwart (20-25) eindigden in het voordeel van de troepen van coach Roel Moors en de wedstrijd bijgevolg ook.



De terugwedstrijd in Antwerpen staat donderdagavond (om 20u30) op het programma.



Naast de Antwerp Giants nemen ook Brussels en landskampioen Oostende deel aan de Champions League basketbal. Brussels stroomt in in de derde en laatste kwalificatieronde. Oostende is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. De kustploeg kent in die groepsfase al vijf van haar zeven tegenstanders: Sidigas Avellino (Ita), Besiktas (Tur), Aris (Gri), Stelmet Zielona Gora (Pol) en CEZ Nymburk (Tsj).