Luca Brecel plaatst zich vlot voor tweede ronde in China

18/09/17 - 17u01 Bron: Belga

© photo news.

Met een 5-1 overwinning tegen de Engelsman Mike Dunn heeft Luca Brecel zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op het World Open snookertoernooi in het Chinese Yushan.

De 22-jarige Brecel (WS 15) nam in een mum van tijd een 2-0 voorsprong en dit dankzij breaks van 58 en 60. De 45-jarige Dunn (WS 38) pakte de derde frame. Maar Brecel was een maatje te sterk. In de volgende drie frames lukte de China Championship-winnaar nog breaks van 62, 97 en 105.



In de volgende ronde neemt Brecel het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsman Shaun Murphy (WS 5) en de Welshman Daniel Wells (WS 63).



Murphy was vorige maand nog verliezend finalist tijdens het China Championship, waar hij met 10-5 zijn meerdere moest erkennen in Brecel. Daar klopte de Maasmechelaar Dunn met 5-3 in de achtste finales.



Uitslag eerste ronde:



Luca Brecel (WS 15) - Mike Dunn (Eng/38)5-1



97(58)/8 - 82(60)/31 - 30/77 - 102(62)/14 - 97(97)/0 - 109(105)/15