Nina Derwael pakt goud aan de brug met ongelijke leggers

YP

17/09/17 - 16u36 Bron: Belga

Nina Derwael (archiefbeeld). © epa.

Turnster Nina Derwael heeft vandaag in Parijs tijdens de laatste Wereldbekermanche van het seizoen goud veroverd aan de brug met ongelijke leggers. Derwael won met een totaalscore van 14,9, haar hoogste score ooit, voor de Française Mélanie De Jésus Santos en de Oekraïense Diana Varinska.

De 17-jarige Derwael, de regerend Europees kampioene, was gisteren ook in de kwalificaties al de beste met een score van 14,7.



De Limburgse bereidt zich voor op het WK turnen in het Canadese Montréal (2-8 oktober).