Kan het nog spannender? Oostende wint Supercup op de buzzer

Bewerkt door Glenn Van Snick

16/09/17 - 23u43 Bron: Belga

video BC Oostende heeft vandaag in eigen huis de Belgische Supercup basketbal gewonnen. De landskampioen en bekerwinnaar won nipt met 92-91 (rust: 52-49) van Limburg United, dat als verliezend bekerfinalist mocht aantreden. De beslissende korf viel zowaar op de buzzer.

Op tien minuten van het eind leidde Limburg United met 70-74. Na de peptalk van Dario Gjergja wist Oostende in het vierde kwart toch nog het tij te keren. Zachary Monaghan dacht dat hij de Limburgers met zijn korf voor 90-91 de Supercup had bezorgd met nog elf seconden op de klok. Maar op de buzzer besliste Mike Myers daar anders over: 92-91.



Voor Oostende is het de tiende Supercup. Vorig jaar verloor de kustploeg met 81-89 van de Antwerp Giants.



Volgende week vrijdag gaat de competitie van start met Leuven Bears - Kangoeroes Basket Willebroek. Daags nadien gaat Oostende op bezoek bij Bergen, op zondag speelt Telent Giants Antwerp gastheer voor Limburg United.



Technische fiche

Oostende-Limburg United 92-91 (rust: 52-49)



Oostende (25/39 2pts, 10/26 3pts, 12/21 vw, 35 rebounds): Lambrecht 3, Lasisi 9, Schwartz 7, Buza 6, Mwema 4, Salumu 12, Myers 10, Djordjevic 9, Kesteloot 14, Jekiri 12, Fieler 6



Limburg United (18/41 2pts, 13/22 3pts, 16/22 vw, 36 rebounds): Mukubu 5, Rahon 0, Monaghan 8, Dixon 6, Hertay 0, Heath 28, Spicer 12, Desiron 12, Unruh 20