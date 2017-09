John Higgins pakt 29ste rankingtitel op Indian Open snooker

Bewerkt door Glenn Van Snick

16/09/17

© photo news.

De Schot John Higgins (WS 3) heeft zich vandaag de beste getoond op het Indian Open snookertoernooi. In Wishakhapatnam versloeg hij in de finale zijn landgenoot Anthony McGill (WS 18) met 5-1.

De ondertussen 42-jarige viervoudige wereldkampioen, die in de halve finale het 19-jarige supertalent Xu Si (WS 118) met 4-2 versloeg, nam in de finale de beste start met winst in de eerste twee frames. McGill, die vorig jaar het toernooi won, prikte terug en pakte de derde frame. Higgins maakte er voor de pauze met een 71 break 3-1 van. McGill maakte te veel foutjes, iets waar de ervaren Higgins optimaal van profiteerde. Higgins pakte zo zijn 29e rankingtitel. Hij telt nu één titel meer dan Ronnie O'Sullivan en Steve Davis. Stephen Hendry blijft nog steeds de absolute kampioen met 38 rankingtitels.



Uitslagen

Kwartfinales:

Anthony McGill (Sch/18) - Anda Zhang (Chn/66) 4-0

Mark King (Eng/22) - Alliot Slesser (Eng/85) 4-2

Xu Si (Chn/118) - David Gilbert (Eng/21) 4-0

John Higgins (Sch/3) - Liam Highfield (Eng/68) 4-0



Halve finales:

Anthony McGill (Sch/18) - Mark King (Eng/22) 4-3

39/68 - 76/31 - 67/71 - 68/28 - 1/126(98) - 89(68)/5 - 69(55)/30.

John Higgins (Sch/3) - Xu Si (Chn/118) 4-2

0/82 - 64/12 - 67/14 - 18/92(91) - 120(102)/13 - 78/5.



Finale:

John Higgins (Sch/3) - Anthony McGill (Sch/18) 5-1

70/2 - 84/34 - 28/78 - 71(71)/0 - 71/35 - 104/1.