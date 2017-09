Wat een afstraffing! All Blacks vernederen Zuid-Afrikaanse Springboks met recordoverwinning

Bewerkt door: XC

16/09/17 - 12u43 Bron: Belga

© getty.

Het Nieuw-Zeelandse rugbyteam All Blacks heeft in Auckland een recordoverwinning van 57-0 geboekt tegen de Springboks uit Zuid-Afrika. De All Blacks lukten op de vierde speeldag van het Rugby Championship liefst acht tries, goed voor veertig punten.