Historische zegereeks Cleveland loopt ten einde

16/09/17 - 11u19 Bron: Belga

Aan de recordreeks van 22 opeenvolgende overwinningen van de Cleveland Indians in de Major League Baseball is gisteravond een einde gemaakt door de Kansas City Royals. Cleveland leed in eigen huis een zeldzame 3-4-nederlaag, na een 3-1-voorsprong te hebben verspeeld.