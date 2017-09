Een mooie bekroning van een absoluut topseizoen? Thiam genomineerd voor Europese Atlete van het Jaar

Bewerkt door Glenn Van Snick

15/09/17 - 18u00 Bron: Belga

© photo news.

Nafi Thiam is één van de tien kanshebsters op de titel Europese Atlete van het Jaar. De Europese Atletiekfederatie heeft de shortlist vandaag bekendgemaakt op haar website.

De olympische en wereldkampioene in de zevenkamp neemt het in de verkiezing op tegen onder anderen de Nederlandse sprintkoningin Dafne Schippers en de Russische hoogspringster Maria Lasitskene. De 23-jarige Thiam dankt haar nominatie aan een post-olympisch boerenjaar, waarin ze in Londen de wereldtitel op de zevenkamp veroverde. Op de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis doorbrak de studente geografie de magische grens van 7.000 punten en op het EK indoor in Belgrado won ze de vijfkamp.



Bij de genomineerden voor de Europese Atleet van het Jaar geldt de Franse meerkamper Kevin Mayer als de grote favoriet. Hij veroverde goud op het EK zevenkamp indoor en het WK outdoor in Londen. Ook de Turk Ramil Guliyev, de verrassende wereldkampioen op de 200 meter, en de Britse langeafstandsloper Mo Farah, die na het WK in eigen land afscheid nam van de piste, staan op de shortlist.



De Europese Atletiekfederatie maakt de winnaar op 14 oktober bekend op een gala in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Vorig jaar won Ruth Beitia, de Spaanse olympisch kampioene hoogspringen. Bij de mannen ging Farah, olympisch kampioen op de 5000 en 10.000 meter, met de prestigieuze prijs aan de haal.