Slovenië schakelt titelverdediger Spanje uit in halve finales

14/09/17 - 23u43 Bron: Belga

Slovenië heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het EK basketbal voor mannenteams. In het Turkse Istanboel zorgden de Slovenen voor een stunt door titelverdediger Spanje met 92-72 uit te schakelen.

Het Sloveense supertalent Luka Doncic (18) miste maar net een triple-double. Hij was goed voor 11 punten, 12 rebounds en acht assists. Goran Dragic en Anthony Randolph voegden daar elk 15 punten aan toe. Pau Gasol realiseerde 16 punten, maar de Spanjaarden mogen een kruis maken over een vierde Europese titel in de vijf laatste edities (eindzeges in 2009, 2011, 2015).



In hun eerste finale op een internationaal toernooi nemen de Slovenen het op tegen Servië of Rusland, die elkaar vrijdag in de tweede halve finale in de ogen kijken. Het beste Sloveense EK-resultaat tot nog toe was een vierde plaats (in 2009).

