MMA'er niet akkoord met beslissing scheidsrechter en maakt dat met enkele rake klappen duidelijk

14/09/17

Er hangt een flinke schorsing boven het hoofd van Wilhelm Ott. De Duitse MMA'er had het knap lastig in een gevecht met Nihad Nasufovic en moest dan ook het onderspit delven. Wanneer Nasufovic zijn tegenstander in een klem kreeg, besloot de scheidsrechter van dienst dan ook de kamp te stoppen.



En net dan sloegen de stoppen door bij Wilhelm Ott. De Duitser ging absoluut niet akkoord met de beslissing van de scheidsrechter en maakte dat door enkele rake klappen uit te delen pijnlijk duidelijk. Bekijk de beelden hieronder.