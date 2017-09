Evi Van Acker houdt het voor bekeken als zeilster

MDB

Evi Van Acker zet een punt achter haar carrière als zeilster. Onze landgenote was op het afgelopen WK in de Laser Radial-klasse nog goed voor een zilveren medaille en pakte ook een bronzen plak op de Olympische Spelen van Londen. Op 31-jarige leeftijd houdt ze het nu voor bekeken.

Op de Olympische Spelen van Tokio zullen we Evi Van Acker niet meer aan het werk zien. In de Laser Radial-klasse zeilde de Belgische maar al te vaak in de medailles met drie hoogtepunten in haar carrière. Op het WK 2011 en WK 2017 ging ze telkens met de zilveren plak aan de haal. Maar het hoogtepunt uit haar carrière behaalde ze toch op de Olympische Spelen in Londen waar ze België een bronzen medaille bezorgde. Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro viel de nummer 1 van de wereld met een vierde stek net naast de medailles.

Van Acker, op 23 september 1985 geboren in Gent, begon op vroege leeftijd met zeilen. In 1998 kroonde ze zich bij de Optimistklasse bij de jeugd tot Europees kampioene. Vanaf 2000 was de zeilster actief in de Europe, de toenmalige olympische klasse voor vrouwen, en bereikte hierin in 2003 een zeventiende plaats op het WK.



Nadien stapte Van Acker over naar de Laser Radial-klasse, waarin ze haar grootste successen zal behalen. Ze veroverde drie Europese titels (2006, 2007 en 2011) en eenmaal EK-brons (2008). Op het WK behaalde de Gentse vier podiumplaatsen, al zat de wereldtitel er niet in. In 2011 en 2017 strandde ze op plek twee, in 2014 en 2015 op de derde plaats.



Van Acker vertegenwoordigde België drie keer op de Olympische Spelen. Bij haar eerste deelname, Peking 2008, werd ze achtste. Die prestatie verbeterde ze vier jaar later in Londen gevoelig, met een bronzen medaille. In 2016 ging Van Acker in Rio de Janeiro met de nodige ambitie van start, maar viel ze, verzwakt door de nasleep van een infectie, net naast het podium. Een teleurstelling die toen heel hard aankwam bij de zeilster.



Van Acker heeft een master in de bio-ingenieurswetenschappen voeding en een bachelor in de chemie. In 2012 won de Oost-Vlaamse de Nationale trofee voor sportverdienste en werd ze Sportvrouw van het jaar.