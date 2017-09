Franse wereldkampioen op 800m toont vreselijke verwondingen na overval: "De schok van mijn leven"

Valerie Hardie

14/09/17 - 07u15

© rv.

Pierre-Ambroise Bosse, de Franse wereldkampioen op de 800m die op 27 augustus door drie mannen in elkaar werd geslagen, gaf gisteren een foto vrij van zijn gehavende gelaat kort na die aanval. Bosse liep daarbij meerdere breuken op en moest zijn seizoen stopzetten.

Het was in de parking van het casino van Gujan-Mestras dat Pierre-Ambroisse Bosse rond 4u 's nachts door drie mannen werd belaagd nadat hij in zijn auto was gestapt. Hij doet zijn relaas op de Franse site VSD: "Ik begin zachtjes te rijden en krijg plots een venijnige klap. Mijn raam was nog open. Ik stap uit omdat er toch grenzen zijn en dan incasseer ik een waanzinnig harde stoot. Ik val op de grond, helemaal verward, en zie hoe voeten me in mijn gezicht stampen, een batterij van trappen. Geschift. Ik raak buiten westen."



Als hij weer bij bewustzijn is, hangt de Franse atleet onder het bloed. Een kennis brengt hem naar het ziekenhuis, waar hij onder de scanner gaat. Bosse ontsnapt aan een schedelbreuk maar de artsen constateren twee kaaksbeenbreuken en vrezen even voor zijn oog. Zo ernstig is het gelukkig niet en uiteindelijk kan Bosse naar huis, waar pas goed tot hem doordringt wat hem is overkomen. "De schok van mijn leven. Ik voel me onrechtvaardig behandeld omdat ik niets heb misdaan, het is mijn schuld niet, ik draag geen verantwoordelijkheid in wat er is gebeurd. Het was een aanslag op de menselijke waardigheid."