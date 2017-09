"WADA gaat 95 Russische sporters vrijpleiten"

Bewerkt door: XC

Het Wereldantidopingagentschap WADA zal binnenkort de namen zuiveren van 95 Russische atleten die worden genoemd in het onderzoek naar grootschalig dopinggebruik in Rusland. Dat schrijft The New York Times op basis van een intern document van het WADA dat de Amerikaanse krant kon inkijken.