Emma Meesseman verliest met Washington eerste duel in halve finales play-offs

Bewerkt door: XC

13/09/17 - 08u55 Bron: Belga

© ap.

Emma Meesseman is met de Washington Mystics niet goed begonnen aan de halve finales van de play-offs in de WNBA. Op het terrein van Minnesota Lynx verloren de Belgian Cat en haar teamgenoten met 101-81.

Meesseman stond gisteravond (lokale tijd) bijna een half uur op de court van de Williams Arena in de Universiteit van Minnesota. Ze maakte vijftien punten, pakte drie rebounds en gaf twee assists.



Bij de thuisploeg kroonde Seimone Augustus zich met 24 punten tot topschutter.



Minnesota Lynx sloot de reguliere competitie af als nummer 1 en was daardoor vrij in de eerste twee ronden van de play-offs. Washington eindigde als zesde en wipte in de voorbije ronden Dallas Wings en New York Liberty.



De halve finales worden gespeeld naar een best-of-five. De tweede finalist komt uit het duel tussen titelverdediger Los Angeles Sparks en Phoenix Mercury. De Sparks klopten dinsdag Phoenix met 79-66.



Morgen worden de tweede wedstrijden in de halve finales gespeeld. Minnesota en LA spelen opnieuw thuis.