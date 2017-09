Gert Vande Broek: "Top acht op EK is ons doel"

Bewerkt door: XC

12/09/17 - 14u26

De Belgische nationale vrouwenvolleyploeg (FIVB 13) mikt eind deze maand op een plaats in de kwartfinales op het EK in Georgië en Azerbeidzjan (22 september - 1 oktober), zo maakte bondscoach Gert Vande Broek bekend tijdens een persconferentie in het Brugse stadhuis.

Een stek in de top acht zou een evenaring zijn van twee jaar geleden, toen de Tigers er in Antwerpen voor eigen publiek in de kwartfinales uitgingen tegen Servië. Nog eens twee jaar eerder behaalden de Belgische volleyvrouwen hun beste resultaat ooit met een bronzen medaille op het EK in Zwitserland en Duitsland.



De Yellow Tigers krijgen in het Azerische Ganja-Göygöl met olympisch vicekampioen Servië (FIVB 3), Europees vicekampioen Nederland (FIVB 8) en Tsjechië (FIVB 23) echter loodzware tegenstanders voorgeschoteld in de groepsfase. Enkel de groepswinnaar stoot rechtstreeks door, de nummers twee en drie spelen barrages.



Poule des doods

"Ondanks die zware loting is een plaats in de top acht een realistische doelstelling", vertelde Vande Broek. "We willen via de barrages naar de kwartfinales gaan en dan wordt het in de wedstrijd tegen Tsjechië alles of niets. Het is een land dat we aankunnen, dat hebben we al bewezen. Nederland en Servië zijn sterk: als we de poule zelf hadden mogen kiezen, zouden we drie andere tegenstanders hebben. Iedereen die iets van volley kent, is het erover eens: dit is de poule des doods. Servië en Nederland zijn twee van de favorieten voor EK-goud, en wat mij betreft zullen zij later de twee topfavorieten zijn voor goud op het WK van 2018 en de Spelen van 2020."



Eind vorige maand grepen de Yellow Tigers in het Nederlandse Rotterdam nipt naast de kwalificatie voor het WK van komend jaar in Japan, nadat ze in hun kwalificatiegroep op de derde plaats waren geëindigd, na Nederland en Bulgarije. Enkel de top twee kreeg een WK-ticket. Eerder wonnen ze in Rotterdam met 3-2 van Tsjechië en gingen ze tegen Nederland met 3-0 onderuit. In de overbodige slotwedstrijd werd Griekenland nog met 3-0 opzijgezet. De Yellow Tigers moesten het barragetoernooi in Nederland spelen nadat ze in de eerste kwalificatieronde achter Italië op de tweede plaats waren geëindigd in hun groep.



Op de World Grand Prix moesten ze eind juli dan weer vrede nemen met twee punten na een reeks nederlagen, een wisselvallig jaar dus. "Net daarom zijn deze stage, de fandag van zaterdag en de drie oefenwedstrijden tegen Duitsland zo belangrijk om ons te rehabiliteren na de mokerslag die we gekregen hebben in Nederland. Maar met een plaats in de top acht op het EK is er niets aan de hand: dan scoren we voldoende punten voor de Europese ranking en blijven we op spoor voor Tokio 2020."