Rusland overtuigend voorbij Kroatië naar kwartfinales EK basket

KV

10/09/17 - 23u14

© afp.

Rusland heeft vandaag het laatste ticket voor de kwartfinales veroverd op het EK basket in Turkije. Het versloeg Kroatië met overtuigende 101-78 cijfers in het Turkse Istanboel. De Russen konden rekenen op een glansprestatie van hun sterspeler Alexey Shved, die goed was voor 27 punten en twaalf assists.