Pieter Heemeryck finisht als tiende op WK Ironman in Chattanooga

10/09/17 - 23u16

Pieter Heemeryck is vandaag als tiende geëindigd op het WK Ironman 70.3 in het Amerikaanse Chattanooga. De Leuvense triatleet had even uitzicht op een podiumplaats tijdens het fietsen, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de sterke concurrentie. Hij was de enige Belg die deelnam in Tennessee.

Heemeryck legde de 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer fietsen af in 3u57:38. De wereldtitel ging naar de Spanjaard Javier Gomez (3u49:45). De 34-jarige Gomez is vijfvoudig wereldkampioen op de olympische afstand en werd in 2014 ook al eens wereldkampioen op de 70.3. De overige podiumplaatsen waren voor de Amerikaan Ben Kanute (3u51:07) en de Brit Tim Don (3u52:00).



"Mijn start bij het zwemmen ging volledig de mist in en daardoor moest ik hard vechten om me opnieuw goed te positioneren", analyseerde de 27-jarige Heemeryck zijn wedstrijd. "Gelukkig kwam ik samen met een grote groep uit het water en zette ik vervolgens in het fietsen mijn achtervolgingstocht verder. Daar schoof ik op naar de derde plaats, achter Kanute en Gomez. Ik heb alles gegeven in de jacht op de twee leiders en we konden de Spanjaard na 40 kilometer bijbenen. Daarna is de wedstrijd wat tactischer geworden en heb ik tijdens de halve marathon lang in zevende positie gelopen. Jammer genoeg had ik geen antwoord meer op een laatste versnelling in de finale. Toch ben ik blij met mijn tiende plaats op deze afstand, op korte termijn moet ik in staat zijn om de top zes te halen."



Zaterdag al pakte de Zwitserse Daniela Ryf haar derde wereldtitel op de 70.3 bij de vrouwen. Eerder won ze ook al in 2014 en 2015. De dertigjarige Ryf haalde het in 4u11:59 voor de Britse Emma Palant (4u18:36) en de Duitse Laura Philipp (4u19:40). Er stond geen Belgische triatlete aan de start.