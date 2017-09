Mo Farah wint andermaal Great North Run

Bewerkt door: XC

De Brit Mo Farah (34) heeft voor de vierde keer op rij de Great North Run op zijn naam geschreven, een halve marathon in Newcastle.

De meervoudig wereld- en olympisch kampioen op de 5 en 10 km, die onlangs de piste vaarwel zegde, klokte af na 1u00:06.



De Nieuw-Zeelander Jake Robertson kwam op zes seconden van Farah als tweede over de streep. De Ethiopiër Feyisa Lilesa werd anderhalve minuut na de Brit derde.



Bij de vrouwen ging de zege naar de Keniaanse Mary Keitany. De laureate van de marathon van Londen toonde zich in 1u05:59 de snelste voor haar landgenotes Vivian Cheruiyot (1u07:44), vorig jaar winnares in Newcastle, en Caroline Kipkirui (1u09:52).

