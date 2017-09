Letland bereikt vlot kwartfinales van EK basket

Door: redactie

10/09/17 - 14u01 Bron: Belga

© ap.

Letland heeft zich vandaag overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het EK basket. In het Turkse Istanboel was het team van NBA-speler Kristaps Porzingis veel te sterk voor Montenegro. Het werd 100-68 (rust: 53-37).

Porzingis, die uitkomt voor de NY Knicks, was goed voor 19 punten en 6 rebounds. Zijn teamgenoot Janis Timma maakte 21 punten. Letland speelt om een plaats in de halve finales tegen Slovenië.



In de poulefase was Letland met 92-64 te sterk voor België. De Belgian Lions overleefden groep D niet.



Naast Letland en Slovenië zijn ook Duitsland, Griekenland en Italië al zeker van een plek bij de laatste acht.