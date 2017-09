Ongeslagen Schurter pakt zesde titel op WK mountainbike, Belgen spelen geen rol

Bewerkt door Glenn Van Snick

Nino Schurter deed vandaag op het wereldkampioenschap mountainbike wat hij al het hele jaar doet: winnen. De Zwitser haalde het in het Australische Cairns van de Tsjech Jaroslav Kulhavy en zijn landgenoot Thomas Litscher. De Belgen eindigden ver.

Niet alleen de hitte, veel stof en technische afdalingen maakten er in de jungle van Cairns een zware wedstrijd van, maar ook een blitzstart van de Tsjech Jaroslav Kulhavy. De voormalige olympische kampioen kon voor een eerste schifting zorgen. Enkel Schurter, de Braziliaan Henrique Avancini en de Fransman Maxime Marotte konden die overleven. Marotte werd in een later stadium voorin vervangen door Litscher, een landgenoot van Schurter.



De beslissing viel in de slotronde, waarin Schurter voor het eerst zelf versnelde. Een aanval waarop zijn concurrenten geen antwoord hadden. Een derde wereldtitel op rij dus voor de regerende olympische kampioen, zijn zesde al in totaal. Schurter won eerder dit seizoen ook al de Zuid-Afrikaanse Cape Epic plus alle zes manches en uiteraard het eindklassement van de Wereldbeker. Het zilver in Cairns was voor Kulhavy, brons voor Litscher.



Voor de Belgen van bondscoach Filip Meirhaeghe werd het een WK in de anonimiteit: Kevin Panhuyzen werd 48e, Jens Schuermans 54e en Ruben Scheire 55e.