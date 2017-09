Limburg United versterkt zich met Amerikaan Joe Rahon

Bewerkt door: XC

Joe Rahon verdedigt komend seizoen de kleuren van Limburg United. Dat heeft het basketteam vandaag bekendgemaakt. De 23-jarige Amerikaan komt over van Saint Mary's California in zijn thuisland.

"Onze sportieve staf had Rahon al langer in het vizier en na het succesvolle trainingskamp in Frankfurt afgelopen week is de beslissing gevallen om hem naar Limburg te laten komen", laat het team op zijn website weten. "Rahon staat bekend om zijn leiderscapaciteiten als een echte point-guard. Hij is een zeer intelligente basketter en houdt van een snel spel."



Rahon brak door bij Boston College en trok in 2014 naar Saint Mary's. Bij de ploeg uit Californië groeide hij uit tot absolute sterkhouder. Zo speelde de point-guard van 1m88 vorig jaar de meeste minuten voor zijn team.

