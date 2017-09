Belgian Lions krijgen basketles van Servië: 74-54

Bewerkt door: PL

7/09/17 - 18u50 Bron: Belga

Servië heeft België in Istanboel basketballes gegeven op het EK. De Belgian Lions, eerder al zeker van de uitschakeling, moesten in hun laatste groepswedstrijd een 74-54 nederlaag slikken.

Eddy Casteels verraste met Ismaël Bako in de basisopstelling. België begon goed. De verdediging stond op punt en Axel Hervelle kwam in mogelijk zijn laatste interland - hij beslist later of hij international blijft - het vlotst tot scoren. Tegen alle verwachtingen in pakten de Belgen dubbel zoveel aanvallende rebounds als de Serviërs, zes tegenover drie. Maar ze lieten ook te veel missers optekenen in het eerste kwart: vier van Jonathan Tabu en evenveel van Sam Van Rossom. Het afwerkingspercentage bij de tegenstander lag een pak hoger, met een 18-13 na tien minuten tot gevolg.



In het tweede kwart slopen de Belgen aanvankelijk dichter. Van Rossom dropte de eerste Belgische driepunter, Manu Lecomte volgde zijn voorbeeld, goed voor 20-19. Na een time-out plaatste Servië onder leiding van sterspelers Marjanovic en Bogdanovic een 20-0 tussenspurt. Ook de tijdelijke zoneverdediging van de Lions bracht geen beterschap. Hervelle brak na zes minuten eindelijk de ban met een driepunter. Van Rossom gooide er ook nog eentje binnen. In het dramatische tweede kwart scoorde België enkel vier driepunters.



Casteels liet iedereen spelen, ook Vincent Kesteloot kreeg minuten. Net als tegen Turkije kon durfal Lecomte punten maken. Ook Jean Salumu scoorde aardig, maar dichter kwamen de Lions niet meer. Met een 56-36 achterstand moesten ze aan het slotkwart beginnen. Servië bleef met zijn vedetten spelen, ook al was de winst al lang binnen. Casteels liet hoofdzakelijk zijn jonge garde opdraven. De 22-jarige Lecomte werd Belgisch topscorer met 12 punten.



Voor België, dat in de zogenaamde 'Groep Des Doods' alleen zijn openingswedstrijd tegen Groot-Brittannië kon winnen, zit het toernooi erop.