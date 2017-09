Washington Mystics overleven eerste ronde play-offs, Meesseman pakt uit met double-double

Bewerkt door: XC

7/09/17

Emma Meesseman heeft een double-double, 16 punten en 10 rebounds, gerealiseerd in de eerste ronde van de play-offs in de WNBA. Met haar team Washington Mystics plaatste de Belgian Cat zich voor de kwartfinales.

De Washington Mystics wonnen in de eerste ronde met 86-76 (rust: 34-34) van de Dallas Wings. De 24-jarige Meesseman liet 16 punten (6/15 2pts, 1/2 3pts, 1/2 vw) optekenen en plukte tien rebounds in 37 minuten op het parket.



Het is de eerste keer sinds 2002 dat de Mystics de eerste ronde van de play-offs overleven. In de kwartfinales trekken Meesseman en co. naar Madison Square Garden voor een duel met New York Liberty, dat zondag plaatsvindt. De winnaar van die ontmoeting speelt in de halve finales tegen Minnesota Lynx (best-of-5).

