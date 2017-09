Futsalkampioen Halle-Gooik pakt Supercup na demonstratie tegen bekerwinnaar Hasselt

YP

FP Halle-Gooik, de landskampioen in het zaalvoetbal, is klaar voor het nieuwe seizoen. Dat toonden de ambitieuze Pajotters gisteren door bekerwinnaar Gelko Hasselt met 6-2 wandelen te sturen in de strijd om de Supercup. Een best opvallende prestatie, want de Limburgers eindigden vorig jaar als tweede en bovendien kon FPHG toen van de vijf onderlinge confrontaties (tweemaal competitie, tweemaal play-offs en een keer in de bekerfinale) geen enkele winnend afsluiten.



De hand van de nieuwe coach Fuentes was trouwens meteen duidelijk zichtbaar bij de thuisploeg. Waar er onder vorig coach Bellarte vooral uit de omschakeling werd gespeeld, werd de tegenstander nu meteen bij de keel gegrepen - en dat wierp dus duidelijk zijn vruchten af. Rahou (eerder nog de auteur van deze fabelachtige goal) scoorde tweemaal, Grello, Leitao en nieuwkomers De Bail & Gonzalo (die trouwens overkomt van Hasselt) deden de rest. De Hasseltse goals kwamen op naam van Jarque en Jordany.