België-Servië: niks op het spel, toch alles doen om te winnen

YP

7/09/17 - 06u10 Bron: Belga

© belga.

EK basket Vandaag spelen de Belgian Lions om 16u15 uur Belgische tijd tegen Servië. Voor de uitgeschakelde Belgen is dit een wedstrijd zonder belang. Toch willen ze er alles aan doen om te winnen.

Voor Servië staat er wel wat op het spel. Verliezen betekent immers dat ze in de achtste finales tegen een sterkere tegenstander aan de bak moeten. Manager van de Belgian Lions, Jacques Stas, weet wie de gevaarlijkste mannen van de Serven zijn: "Dat is Bojan Marjanovic, een jongen van 2m21 die alle andere grote jongens op dit tornooi verslaat en daarnaast ook nog een echte ster, Bogdan Bogdanovic, die op zijn eentje de match Servië-Turkije in het voordeel van de Serven beslist heeft."



Servië is een ploeg vol sterren, maar ze zitten ook met een aantal afwezigen. Op tien dagen voor de start van het EK zei de geblesseerde Milos Teodosic van de Los Angeles Clippers nog af. Bondscoach Eddy Casteels sprong geen gat in de lucht: "Servië is een echt basketland, als zo'n Teodosic afzegt, staan er zes anderen klaar om hem te vervangen."



De Belgen zijn al uitgeschakeld. Toch gaan ze spelen om te winnen. Sam Van Rossom: "Het is een heel vervelende situatie, nog een match moeten spelen als je er al uitligt, maar nu we die match toch nog moeten spelen, kan je die maar beter winnen." Axel Hervelle vult aan: "We moeten ervoor gaan, om op een goede noot te kunnen eindigen."



Volgens Jean Salumu zit het met de moraal in de ploeg nog goed: "We gaan volop voor de winst. Dat zal heel moeilijk zijn, maar het is wel een heel mooie uitdaging. We hebben in het verleden al bewezen dat we mooie dingen kunnen doen."



Zo won België in de voorbereiding van Spanje. Sindsdien heeft Spanje niet meer verloren, noch in de voorbereiding, noch op het EK. Servië is van hetzelfde kaliber als Spanje. Op de Olympische Spelen van Rio was er maar één ploeg te sterk voor de Serven. Ze pakten zilver na een finale tegen de Verenigde Staten.