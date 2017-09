Manager Red Lions: "Ik kan geen reus van 2m15 uit mijn toverhoed halen"

YP

6/09/17 - 20u47 Bron: Belga

Jacques Stas. © belga.

Eén dag na de uitschakeling van de Belgian Lions op het Europees kampioenschap in Istanboel maakte manager Jacques Stas tijdens de training van de Belgen in de Fenerbahçe Arena de balans op.

Het was de ambitie om de kwartfinales te halen, maar de Belgian Lions gaan eruit in de groepsfase. Was het dan een mislukking? "Een mislukking of niet" gaat de Lionsmanager de vraag uit de weg. "Het is een ontgoocheling bij iedereen: coaches, spelers en alle mensen rondom de nationale ploeg. Ze zijn teleurgesteld omdat ze erin geloofd hebben. En dat is ook al een realisatie. Dat iedereen echt geloofde dat we deze moeilijke groepsfase gingen overleven."



Nederlagen tegen Letland, Rusland en Turkije beslisten er anders over. "We zijn altijd op een icoon gestoten die het verschil gemaakt heeft, ofwel een NBA-speler, ofwel iemand die in de top van de Euroleague meedraait." Zeker tegen Letland was dat het geval, toen NBA-speler Kristaps Porzingis de Belgen kapot maakte met 27 punten in 28 minuten. "Wij hebben zo niemand. Ik kan niemand uit mijn toverhoed halen. Ik wacht er nog altijd op, op het moment dat ze me zo'n jongen van 2m15 komen voorstellen. We doen er alles aan om die te vinden. Er zit talent bij de min 16, met name grote jongens." Stas noemt hem niet, maar de 2m08-grote Haris Bratanovic van Falco Gent is daar het grootste talent. "Het is met hen dat we verder willen, maar dat is geen taak voor de nationale ploeg alleen, dat is ook het werk van de clubs en er moeten in de eerste klasse meer Belgen op het terrein staan. Dat kan onze toekomst alleen maar ten goede komen."



Tot slot brengt Jacques Stas in herinnering dat de Belgian Lions niet met hun favoriete twaalf naar Istanboel konden afzakken wegens blessureleed. "Retin Obasohan, Hans Vanwijn en Matt Lojeski zijn er niet bij. Met Lojeski erbij hadden we misschien een extra overwinning gepakt en dan zouden we nu niet aan het praten zijn of dit toernooi nu een mislukking is of niet."



België speelt vrijdag zijn laatste groepswedstrijd tegen Servië.