Thomas Van der Plaetsen heeft meniscusoperatie achter de rug

6/09/17 - 12u01 Bron: Belga

© photo news.

Thomas Van der Plaetsen heeft een operatie aan de meniscus ondergaan. Dat heeft de meerkamper op Twitter bekendgemaakt met een foto waarop te zien is hoe zijn rechterknie ingepakt is met ijs.

Vorige week dinsdag kondigde Van der Plaetsen op Facebook al aan dat hij een punt achter zijn seizoen zet wegens een scheurtje in zijn meniscus, waardoor hij niet kon deelnemen aan de Memorial Van Damme.



Op Twitter plaatste de Oost-Vlaming een filmpje waarop te zien is hoe hij slecht neerkomt bij het polsstokspringen. "Hoe onhandig landen, op het eerste zicht onschuldig, een heel seizoen kan beëindigen... aka de broosheid van topprestaties", aldus Van der Plaetsen, die dit jaar door blessures werd geplaagd. "Maar deze broosheid is een allereerste voorwaarde voor topprestaties. Zonder dit zou de prestatie weinig betekenis hebben. Laat de revalidatie beginnen."



Op het voorbije WK in Londen wierp Van der Plaetsen na vier onderdelen van de tienkamp de handdoek in de ring. De Europese kampioen van 2016 sukkelde met zijn rechterknie.