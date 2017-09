Belgian Lions uitgeschakeld op EK na nederlaag tegen gastland Turkije

GVS

Onze Belgische basketbalmannen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het EK. De Belgian Lions waren lang de evenknie, maar in het laatste kwart bleek Turkije in eigen huis toch een maat te sterk: 78-65 (rust: 40-33). De top vier in groep D die recht geeft op een ticket voor de volgende ronde is zo buiten schot. De laatste wedstrijd van donderdag tegen Servië is dus louter voor de eer.

11.000 Turkse supporters en een twintigtal Belgische supporters, waaronder Belgian Cats Ann Wauters en Kim Mestdagh (zij spelen dit seizoen in Istanboel), zagen in de Fenerbahçe Arena de Turken de beste start nemen. De ene gemakkelijke score na de andere kon Turkije maken. Ze scoorden hun eerste tien shots en dat leverde een ruime voorsprong op: 23-10. De Turken lieten hun eerste gemiste veldkorf pas in de laatste minuut van het eerste kwart noteren. 23-14 na tien minuten basketbal.



Sam Van Rossom, die assists rondstrooide, en Jean Salumu, die sterk inviel, brachten de Lions helemaal terug, 25-24. De jongste Belgian Lion, Ismaël Bako (21 jaar) kwam erop en dunkte twee seconden na zijn vervanging. Maar ondertussen waren de Turken opnieuw stevig komen opzetten. De Belgen hadden geen antwoord op de scores onder de ring van de 2m10 grote Semih Erden: 40-26. Na de tussenspurt van de Turken konden de mannen van Eddy Casteels de eerste helft nog eindigen met een 0-7. 40-33 was de ruststand.