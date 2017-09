Twintigtal nieuwe getuigenissen over seksueel geweld in sportwereld opgedoken

Bewerkt door: PL

Ann Simons getuigde in mei al over verregaande normvervaging en een cultuur van seksuele intimidatie in het judo. © thinkstock.

Getuigenissen van (ex-)sporters over seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag in de sport doet ook andere slachtoffers naar voren komen. Sinds eind mei kreeg criminologe Tine Vertommen nog zo'n twintig getuigenissen binnen.

In mei lanceerden verschillende (ex-)topsporters een videoboodschap, waarin ze waarschuwen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik in de sportwereld. Ex-judoka Ann Simons getuigde over verregaande normvervaging en een cultuur van seksuele intimidatie.



Al enkele jaren bestudeert Tine Vertommen (Universiteit Antwerpen/Thomas More Hogeschool) via het Europese onderzoeksprogramma 'Voice' dergelijk gedrag in de sport. In 2016 leverde dat zo'n negen getuigenissen op. Sinds de campagne in mei werd gelanceerd, zijn er nog heel wat nieuwe getuigenissen opgedoken. "Op een paar maanden zijn er nog zo'n twintig bijgekomen", aldus de wetenschapster. "Het gaat over feiten in verschillende periodes en in veel verschillende sporttakken. Sommige zijn heel recent, waaronder enkele waarvan het gerechtelijk onderzoek nog loopt. Andere getuigenissen gaan over de jaren '80, '90 of 2000. We merken alleszins dat de aandacht wat heeft losgemaakt."



Vandaag vindt in Antwerpen een studiedag plaats voor onder meer sportfederaties. Als een moment van erkenning zal een aantal slachtoffers er achter gesloten deuren getuigen over wat ze meemaakten. De federaties zelf krijgen in workshops uitleg over hoe ze aanbevelingen in hun praktijk kunnen inpassen. "We zien dat er vaak wel al een beleid is, maar dat wordt nog te weinig gebruikt. Het moet nog concreet worden ingevuld. Hoe installeer je een aanspreekpersoon integriteit in jouw sportorganisatie, bijvoorbeeld", aldus Vertommen. Ze verwijst ook naar de website www.sportmetgrenzen.be, waarop heel wat informatie en tips zijn verzameld.