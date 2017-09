Belgian Lions staan voor sleutelmatch in Turkse heksenketel

Bewerkt door: PL

EK basket Vanavond spelen de Belgian Lions op het EK basket een sleutelmatch tegen Turkije. Winnen is een must om bij de beste vier te kunnen eindigen in hun groep en zo door te stoten naar de achtste finales.

Vrijdag begon het EK van de Lions met een wedstrijd tegen Groot-Brittannië in een heel rustige zaal, nauwelijks gevuld, een typische vroege namiddagmatch. Dat gaat vanavond totaal anders zijn. De Fenerbahçe Arena zal tot de nok gevuld zijn met 11.000 Turkse fans die op dit EK al laten horen hebben dat ze luidruchtig kunnen zijn.



Teleurstelling was er bij België na de nederlaag tegen Rusland. "Ik ben zeker ontgoocheld", zei Quentin Serron. "Vooral omdat er mogelijkheden waren om te winnen." Maar Serron wist maandagavond al dat ze niet bij het verlies mochten blijven stilstaan. "Nu moeten we afstand nemen van de verliespartij en onmiddellijk aan de match tegen Turkije denken. Dat is het belangrijkste."



Jonathan Tabu zag onmiddellijk na België - Rusland positieve zaken die de Lions kunnen meepakken naar hun wedstrijd tegen de Turken. "We wisten wat we in de vorige wedstrijden verkeerd gedaan hebben en dat hebben we kunnen corrigeren." De Lionskapitein heeft het over de verdediging. In wedstrijd één en twee kregen de Belgen respectievelijk 90 en 92 punten tegen. Dat was tegen Rusland al een pak beter met 76 punten.



Na de match tegen de Turken wordt het nog moeilijker voor de mannen van Eddy Casteels. Donderdag staat immers de confrontatie tegen olympisch vicekampioen Servië geprogrammeerd.