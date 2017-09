Sandrine Tas verovert brons op aflossingskoers skeeleren over 15 km

Bewerkt door Glenn Van Snick

4/09/17 - 23u03 Bron: Belga

© belga.

Sandrine Tas heeft haar eerste medaille tijdens de World Roller Games beet. Tas eindigde vandaag als derde in een aflossingskoers over vijftien kilometer. Ook Indra Medard veroverde een bronze plak. Medard werd derde in de 10 km puntenkoers voor junioren.

© skatingsisters.

Op dit eerste onderdeel voor de skeeleraars ging de wereldtitel naar Francesca Lollobrigida, de grote Italiaanse rivale van Tas. De Colombiaanse Luz Karima Garzon, die als eerste over de meet reed, werd gedeklasseerd. Johanna Viveros uit Colombia werd zo tweede, Sandrine Tas derde.



De eerste World Roller Games in de Chinese stad Nanjing, dat zich afficheert als de rollerhoofdstad van de wereld, zijn een nieuwtje. Alle takken van sport die op wieltjtes gaan en onder de FIRS (Féderation Internationale de Roller Sports) vallen, houden er deze week hun wereldkampioenschappen.



Het is twee jaar geleden dat Tas haar laatste WK-medaille behaalde. Met twee keer goud keerde ze in 2015 uit Taiwan terug. Een jaar geleden bleef de gehele Belgische ploeg in Nanjing zonder ereprijzen.



Bij de mannen zegevierde na een razendsnelle slotronde de Colombiaan Alex Cujavente. Zonder de afwezige skaters van formaat (Bart Swings, de Nieuw-Zeelander Peter Michael en de Fransman Ewen Fernandez) had de Zuid-Amerikaan aanzienlijk minder tegenstand dan voorheen. Tim Sibiet en Karl Meulders eindigden buiten de top tien.



De weersomstandigheden op de piste Nanjing waren redelijk. Het was in ieder geval droog. De eerste wedstrijddag moest worden geschrapt wegens voortdurende regen.