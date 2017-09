Belgian Lions houden lang gelijke tred maar moeten meerdere toch erkennen tegen klepper Rusland

Bewerkt door Glenn Van Snick

4/09/17 - 17u46 Bron: Belga

© belga.

De Belgische basketbalheren hebben op het EK in Istanboel niet kunnen stunten tegen Rusland, de leider in groep D. Onze Belgian Lions verweerden zich kranig, maar moesten de zege toch aan de fysiek sterkere Russen laten. Eindstand: 67-76. Morgen speelt België tegen Turkije, donderdag volgt vice-olympisch kampioen Servië.

© belga.

België, op zoek naar een tweede overwinning op het EK, startte tegen Rusland met hetzelfde vijftal als in de vorige match: Axel Hervelle, Jean-Marc Mwema, Jonathan Tabu, Quentin Serron, Kevin Tumba. Na vijf minuten stond het 13-6 onder impuls van een raak schietende Tabu en een hard verdedigende en in aanval snelle Serron. Maar tegen het einde van het kwart was die voorsprong weg na drie op drie driepunters van de topscorer van Rusland op het EK, Aleksei Shved, 18-19. De Russen dwongen een pak meer vrijworpen af dan de Lions, 13 op 14 tegenover 4 op 6. Toch bleef aan de rust de voorsprong van Rusland miniem, dankzij een goede verdediging van de Belgen die strakker was dan in de vorige twee wedstrijden: 33-35.



Lengteoverwicht

De 2m16 grote gewezen NBA-kampioen met de Cleveland Cavaliers, Timofey Mozgov, dunkte snel in de tweede helft spectaculair over De Zeeuw, en Andrey Vorontsevich gooide een driepunter binnen: 37-43. Shved, die niet meer gescoord had sinds het eerste kwart, zat volledig in de tang van Quentin Serron, maar Dmitry Khvostov nam zijn rol over. Had het te maken met de virale infectie die de ploeg nog steeds tergt - Manu Lecomte was nu het ergste slachtoffer, hij kwam niet tot spelen - of met het lengteoverwicht van de Russen, maar rebounds nemen lukte niet meer bij de Belgen. 47-53 was de stand bij het ingaan van het laatste kwart. Net als in de vorige partijen had Maxime De Zeeuw het beste opgespaard voor het einde. Met dertien piunten in kwart vier hield hij de hoop op een stuntzege levendig. Maar in de slotminuten scoorde Rusland bij elke fase vrijworpen.



Met deze 67-76-winst kwalificeert Rusland zich voor de achtste finale. België kan ook nog doorstoten, maar winnen tegen Turkije morgenavond, lijkt hiervoor een must te zijn. Letland won zijn derde partij namelijk wel. De Letten klopten Groot-Brittannië met 97-92. De vier eerste landen van elk van de vier groepen plaatsen zich voor de achtste finales.