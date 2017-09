Lowie Stuer verkozen tot beste libero op EK volleybal

Door: redactie

4/09/17 - 10u15 Bron: Belga

© afp.

Red Dragon Lowie Stuer is gisteren op het Europees volleybalkampioenschap in Polen uitgeroepen tot beste libero van het toernooi. "Dit had ik totaal niet verwacht", aldus de 21-jarige speler van VDK Gent.