Belgian Lions moeten straks tegen Rusland beter verdedigen: "Defensie wordt sleutel van de wedstrijd"

EK Basketbal Vandaag om 16u Belgische tijd spelen de Belgian Lions hun derde groepswedstrijd op het Europees kampioenschap in Istanboel.

Speerpunt bij de Russen is de 1m98 grote spelverdeler Aleksei Shved van Khimki Moskou. Om op hem te verdedigen wordt er naar meesterverdediger bij de Belgian Lions Quentin Serron gekeken. Hijzelf wil de boot nog wat afhouden: "Verdedigen gebeurt altijd als team. We zullen er als ploeg proberen voor te zorgen dat zijn shots niet binnenvallen, dat zou goed zijn voor ons."



Bondscoach Eddy Casteels over de topscorer bij de Russen op dit EK: "In het verleden was Shved er niet bij en dan hadden ze problemen. Nu hij er is, komt Rusland veel beter voor de dag. Hij is een uitzonderlijk talent dat iedereen rondom hem beter maakt." Maar de bondscoach waarschuwt: "Het heeft geen enkele zin om Shved te controleren als we een Nikita Kurbanov niet kunnen stoppen. Rusland is een geheel."



Casteels' assistent, Roel Moors, treedt hem bij: "De creativiteit van Shved indijken is het voornaamste. Maar Rusland is een goede ploeg, ietwat verrassend voor ons, want ze hebben veel afwezigen. Naast Shved zijn NBA-reus Timofey Mozgov en twee jongens van CSKA Moskou Andrey Vorontsevich en Kurbanov aandachtspunten. Kurbanov is van hetzelfde type als Janis Timma van Letland en daar hadden we het heel moeilijk mee zaterdag."



Om te winnen van de Russen is één punt cruciaal voor de Belgen: beter verdedigen dan in de vorige twee partijen. Quentin Serron: "Het kan altijd gebeuren dat het shot niet valt en dan heb je alleen nog de defensie. We moeten beter communiceren en onze verdediging moet aaneenklikken. Dat wordt de sleutel van de wedstrijd."